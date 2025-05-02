متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي ونظيره وولفرهامبتون عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 35 من الدور ي الإنجليزي.

ويشهد التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي تواجد المحترف المصري عمر مرموش أساسياً.

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بفارق نقطة عن نيوكاسل صاحب المركز الثالث ومثلها عن تشيلسي صاحب المركز الخامس وكذلك عن نوتنجهام فورست صاحب المركز السادس.

وعلى جانب آخر يحتل فريق وولفرهامبتون المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وصلت كرة في الدقيقة 20 على حدود منطقة جزاء وولفرهامبتون سددها عمر مرموش قوية أعلى المرمى.

وسجل دي بروين الهدف الأول لمانشستر سيتي بالدقيقة 35.

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