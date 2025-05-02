سيتي يلدغ وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث بمشاركة مرموش

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره وولفرهامبتون بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تواجد المحترف المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش أساسياً.

وصلت كرة في الدقيقة 20 على حدود منطقة جزاء وولفرهامبتون سددها عمر مرموش قوية أعلى المرمى.

وسجل دي بروين الهدف الأول لمانشستر سيتي بالدقيقة 35 من تسديدة قوية سكنت شباك وولفرهامبتون بعدما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء.

وتعرض عمر مرموش في الدقيقة 54 لإصابة قوية في قدمه بعد كرة مشتركة مع لاعب وولفرهامبتون.

واستبدل المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا ي الدقيقة 83 اللاعب عمر مرموش بزميله ريكو لويس.

ورفع الفوز رصيد فريق مانشستر سيتي إلى النقطة 64 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن أرسنال الوصيف ونقطتين عن نيوكاسل صاحب المركز الرابع.

وتوقف رصيد فريق وولفرهامبتون بعد الخسارة عند النقطة 41 في المركز الثالث عشر بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع عشر.

وعزز الفوز من فرص مانشستر سيتي في المشاركة بالنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا التي تشهد تواجد 5 أندية من الدوري الإنجليزي.

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