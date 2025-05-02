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مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

09:16 م الجمعة 02 مايو 2025
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  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش من ديربي مانشستر (1)
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    عمر مرموش
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    احتفال مرموش
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    عمر مرموش
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة أمام نظيره وولفرهامبتون من منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد المحترف المصري بصفوف سيتي عمر مرموش أساسيًا بالتشكيل.

وجاء تشكيل سيتي لمباراة وولفرهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جيرمي دوكو، عمر مرموش.

ترتيب مانشستر سيتي وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، فيما يحتل فريق وولفرهامبتوت المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.

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عمر مرموش تشكيل مانشستر سيتي مانشستر سيتي مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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