إنتر يعلن طبيعة إصابة نجمه قبل مواجهة برشلونة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نادي إنتر الإيطالي طبيعة الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني بصفوف لاوتارو مارتينيز خلال مباراة برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وكانت إنتر قد تعادل بثلاثة أهداف لمثلهم مع مستضيفه برشلونة خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء الماضي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي شهد استبدال لاوتارو بين الشوطين.

وأشار إنتر عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وسريرية صباح اليوم أثبتت معاناته من استطالة في عضلات فخذه الأيسر وسيتم تقييم حالته يومًا بعد يوم.

ومن المقرر أن يستضيف فريق إنتر نظيره برشلونة مساء يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور نصف النهائي على أن يلتقي الفائز بينهما في النهائي بالفائز من مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان.

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