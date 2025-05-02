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"صفقة طال انتظارها".. المدير الرياضي لفرينكفاروزي المجري يعلن انتقال نجمه للأهلي

08:11 م الجمعة 02 مايو 2025
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    محمد بن رمضان
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    محمد علي بن رمضان
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    محمد بن رمضان
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    التونسي محمد علي بن رمضان
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    محمد علي بن رمضان
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الرياضي لنادي فرينكفاروزي المجري، تاماس هاجنال، انتقال النجم التونسي محمد بن رمضان لصفوف الأهلي في الموسم المقبل.

وقال المدير الرياضي لنادي فرينكفاروزي في تصريحات لشبكة M4 Sport ببلاده اليوم الجمعة:" الأهلي تواصل معنا أكثر من مرة لضم محمد بن رمضان وزادت الاتصالات مؤخرًا بين الناديين واللاعب سيكون بقميص الأهلي بداية من الموسم المقبل".

وأشار تاماس هاجنال، إلى أن الناديين قد توصلا لاتفاق مساء يوم أمس وتم توقيع العقود كما وقع اللاعب على العقودـ مضيفًا: "إذا اجتاز اللاعب الكشف الطبي الإلزامي فسينتقل إلى الأهلي"

وأتم مسؤول النادي المجري تصريحاته بالتنويه إلى أن صفقة انتقال بن رمضان إلى الأهلي تعد مربحة للغاية لهم.

وكان اللاعب صاحب الـ25 عاماً قد انضم للنادي المجري في الانتقالات الصيفية لموسم 2023/2024 قادماً من صفوف الترجي.

ورغب الأهلي في أكثر من مناسبة لإتمام التعاقد مع اللاعب التونسي الدولي ولكن كانت تتوقف الصفقة بسبب المقابل النادي.

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