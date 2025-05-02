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"يضم محمد عبدالمنعم".. مالك نيس الفرنسي يقرر بيع النادي

07:47 م الجمعة 02 مايو 2025
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    محمد عبدالمنعم
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    محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي
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    محمد عبد المنعم (1)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر السير جيم راتكليف مالك نادي نيس الفرنسي وكذلك مانشستر يونايتد على بيع النادي الأول الذي استحوذ عليه عام 2019 بمقابل 100 مليون يورو (85.3 مليون جنيه إسترليني).

وحدد السير جيم راتكليف مبلغ 250 مليون يورو (213.2 مليون جنيه إسترليني) كسعر لبيع النادي بعدما كلفّ بنك الاستثمار النيويوركي "لازارد" بالبحث عن مشترِ.

وكان البريطاني جيم راتكليف قد أوضح في تصريحات في وقت سابق لصحيفة "ذا تايمز" أنه لا يستمتع بمتابعة مباريات نيس بسبب مستوى الكرة غير المرتفع بما يكفي، بحسب وصفه .

ويحتل نيس المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل 3 جولات من النهاية برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن ستراسبورج صاحب المركز السابع وأولمبيك ليون صاحب المركز الخامس ونقطة عن موناكو صاحب المركز الرابع ونقطتين عن ليل صاحب المركز الثالث.

ويتأهل صاحب المركز السادس بالدور ي الفرنسي للمشاركة لتصفيات دور ي المؤتمر الأوروبي.

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جيم راتكليف نيس الدوري الفرنسي
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