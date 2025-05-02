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رسميًا.. نجم الأهلي السابق يتولى تدريب بترو أتلتيكو الأنجولي

06:44 م الجمعة 02 مايو 2025
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  • عرض 6 صورة
    فلافيو
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    فلافيو يؤازر الأهلي قبل مواجهة بطل أنجولا
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    أمادو فلافيو بمهاجم الأهلى السابق
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    أمادو فلافيو
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    فلافيو
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي بترو أتلتيكو الأنجولي التعاقد مع مواطنه نجم الأهلي السابق أمادو فلافيو مديرًا فنيً لفريقه خلفًا للبرتغالي ريكاردو خوسيه.

وأشار النادي الأنجولي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن فلافيو سيبدأ مهمته يوم غد الأحد بمواجهة أكاديميكا دو لوبيتو ي الدوري.

وكان فلافيو قد انضم خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2005/2006 للأهلي قادمًا من بترو أتليتيكو الأنجولي قبل أن يرحل بعد 4 مواسم لصفوف الشباب السعودي

وخاض المهاجم الأنجولي الدولي بقميص الأهلي 160 مباراة سجل خلالها 58 هدفًا وصنع 22 لزملائه.

يذكر أن فلافيو قد أنهى مسيرته كلاعب كرة في يناير 2014 بقميص بترو أتلتيكو.

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فلافيو الأهلي بتروأتلتيكو الأنجولي الدوري الأنجولي
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