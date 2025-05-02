15 مليون دولار.. مصارع شهير يكشف مفاجأة بشأن حارس ميسي الشخصي

كتبت-هند عواد:

كشف المصارع الشهير لوجان بول، مفاجأة بشأن ياسين تشويكو الحارس الشخصي للأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وقال بول في تصريحات عبر قناة WWE على موقع "يوتيوب": "عرض علي 15 مليون دولار لمقاتلة حارس ميسي الشخصي عرض مغري للغاية لكنني نجم WWE، أنا في مهمة الآن وبينما كل تلك الأشياء الجانبية اللطيفة تناسب الآخرين أنا أكرس حياتي لهذا، لذا رفضت العرض وسأكون أفضل ما يمكنني أن أكون".

ويخوض بول نزال ضد ميسي خارج الحلبة، إذ قدمت إحدى شركات المياه الغازية التابعة لبول دعوى قضائية ضد ميسي، بداعي سرقة بعض التصميمات.

وكان ياسين تحدى لوجان بول، بسبب هذا النزاع، وقال في وقت سابق: "ليو لا يعرف من هو هذا الشخص، لذا إذا كان لوجان يريد الدخول في نزال، يمكنه مواجهة شخص آخر مثلي، وليس لاعب كرة قدم، أنا أنشر هذا الفيديو لأن العديد من الناس يتوقفون لي في الشارع ويبعثون لي رسائل حول هذه المواجهة، لم يعد هناك مجال للرجوع، لا مفر، دعنا نخوض هذه المعركة من أجل الجمهور".

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