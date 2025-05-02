سلوت يكشف نص رسالة كلوب بعد فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

كشف مدرب ليفربول، آرني سلوت، رسالة يورجن كلوب التي تلاقاها بعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال آرني سلوت في المؤتمر الصحفي: "لقد كان هذا اليوم بالنسبة للعديد منهم (مشجعي ليفربول) أحد أفضل أيام حياتهم، وأعتقد أنه كان الأمر نفسه بالنسبة لي".

وأضاف: "هناك بالتأكيد فرق بين الآن وما إذا كنا لا نزال ننافس، ستكون تشكيلتي مختلفة عن الأشهر العشرة الماضية. لن نغير جميع اللاعبين، ولكن سينضم بعض اللاعبين إلى الفريق، وسيكون هناك تدوير معين في المباريات القادمة. هذا لا يعني أننا سنخسر، فثقتنا كبيرة في لاعبينا".

وواصل: "تلقيت العديد من الرسائل نابعة من قلب طيب. حاولتُ الرد عليها جميعاً، لكن الأمر كان رائعاً، خاصةً يوم الأحد، ورؤية مدى أهمية ذلك للاعبين والجماهير كان أمراً مميزاً بالنسبة لي".

وكشف: "منذ أول يوم لي هنا، شعرتُ بدعم الجماهير لي وللفريق. عندما تفوزون معًا، يزداد الارتباط بينكما قوةً. الفوز بالكأس يرفعك دائمًا إلى آفاق جديدة".

واختتم الهولندي: "تحدث مع يورجن وقال تهانينا، الآن عرفتم أي نوع من الأندية هو". كان سعيدًا جدًا لأجلي، وللنادي، ولللاعبين، وللجهاز الفني، وللجماهير".