مدافع ليفربول: "أتمنى أن أحصل على نفس ضجة محمد صلاح أثناء التجديد"

كتبت-هند عواد:

تحدث الأسكتلندي أندرو روبرتسون مدافع ليفربول الإنجليزي، عن تجديد تعاقد المحترف المصري محمد صلاح، مشيرا إلى أنه يتمنى الحصول على نفس الضجة التي واكتب تجديد تعاقده.

وتصدر محمد صلاح المشهد لأشهر طويلة، بعدما كان قريبا من الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، مع انتهاء تعاقده، إلا أن الريدز تمكن في النهاية مع تجديد التعاقد معه.

قال أندرو روبرتسون مازحا في تصريحات نقلها موقع "ليفربول": "لم يتبقى في عقدي الراهن سوى عام واحد فقط، أتمنى من الجماهير أن تساعدني على التجديد، من خلال إثارة ذات الضجة التي أشعلتها مع محمد صلاح".

وأضاف: "كما فعلتم مع صلاح وفان دايك، عليكم أن تساعدوني أيضًا، الضجة الكبيرة ستجبر النادي على منحي عقدًا جديدًا، فلم يتبقى سوى عام وحيد في عقدي الحالي، ربما بمقدور جيمي كاراجر التوقف أيضًا عن ربط ليفربول بلاعبين جدد في مركز الظهير الأيسر، توقف هذه الشائعات قد يساعدني في الحصول على عقد جديد مع النادي (ضاحكا)".

واختتم أندرو روبرتسون: "قضيت ثماني سنوات رائعة حتى الآن في ليفربول، مع تبقي عام وحيد على عقدي الراهن، أعلم أنني لم أعد شابًّا كما كنت سابقًا، لكنني أحب هذا النادي، ولدي ذكريات رائعة هنا، لذا دعونا نر ما يخبئه المستقبل".

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