في حال إتمام الصفقة.. كيف يستفيد الترجي التونسي من انتقال بن رمضان على الأهلي؟

كتبت-هند عواد:

عادت أبناء انتقال الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري إلى النادي الأهلي، بعدما كان اللاعب قريبا من صفوف القلعة الحمراء في الانتقالات الشتوية الماضية.

وينتهي عقد بن رمضان مع فرينكفاروزي، بنهاية الموسم المقبل، إلا أن اللاعب أبدى موافقته على الانتقال إلى الأهلي، وقدم الأخير عرضا سابقا قيمته 2.5 مليون يورو، وفقا لما كشفه مصدر لمصراوي.

ومن جانبه، ذكر موقع "تونس فوت" التونسي، أن الأهلي سيتعاقد مع محمد علي بن رمضان بعقد يمتد لأربع سنوات، مقابل 2 مليون دولار.

وفي حالة إتمام الصفقة، سيستفيد الترجي التونسي بما يقرب من 100 ألف يورو (نحو 6 ملايين مصري)، بسبب منحة التضامن، وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتنص المادة رقم 21 (أوضاع وانتقالات اللاعبين) من لوائح فيفا، على تعويض الأندية التي ساهمت في تدريب اللاعب وتعليمه خلال مسيرته، عند انتقال اللاعب بمقابل مالي أثناء فترة عقده.

ووفقا للمادة السابقة، يتم احتساب المبلغ بنسبة 5% من قيمة الانتقال، ويتم توزيع هذه النسبة بين الأندية التي لعب لها اللاعب خلال الفترة من 12 حتى 23 عاما.

وفي حالة إتمام الصفقة بمبلغ 2.5 مليون يورو، يحصل الترجي التونسي على 100 ألف يورو، إذ أن اللاعب بدأ مسيرته مع الفريق التونسي، وتم تصعيده للفريق الأول في يوليو 2018، قبل أن يرحل في 2023.

ووفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، يحصل الترجي التونسي المبلغ من سن 12 لـ23، كالآتي:

12 عاما – 5 آلاف يورو – الترجي تحت 19 عاما

13 عاما – 5 آلاف يورو – الترجي تحت 19 عاما

14 عاما – 5 آلاف يورو – الترجي تحت 19 عاما

15 عاما – 5 آلاف يورو – الترجي تحت 19 عاما

16 عاما – 10 آلاف يورو – الترجي تحت 19 عاما

17 عاما – 10 آلاف يورو – الترجي تحت 19 عاما

18 عاما – 10 آلاف يورو – الترجي تحت 19 عاما

19 عاما – 10 آلاف يورو – الترجي

20 عاما – 10 آلاف يورو – الترجي

21 عاما – 10 آلاف يورو – الترجي

22 عاما – 10 آلاف يورو – الترجي

23 عاما – 10 آلاف يورو – الترجي

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