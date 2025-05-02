كيف تسبب يورجن كلوب في إقالة "صديقه" مدرب الأهلي المحتمل؟

كتبت-هند عواد:

ارتبط اسم المدرب الألماني ماركو روزه بالنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا للسويسري مارسيل كولر الذي رحل بعد توديع دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي.

من هو ماركو روزه مدرب الأهلي المحتمل؟

بدأ ماركو روزه مسيرته كلاعب ضمن صفوف لايبزيج الألماني، وفي عام 2022 انتقل إلى ماينتس تحت قيادة الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، وساهم روزه في صعود فريقه إلى "البوندسليجا".

وبعد اعتزاله كرة القدم، اتجه روزه إلى التدريب كمدرب مساعد في نادي ماينتس، وفي عام 2013، بدأ رحلته في ريد بول سالزبورج، وبالتحديد مع فريق الفئات السنية، حتى قاد الفريق الأول.

وكانت محطة روزه الأخيرة في صفوف لايبزيج الألماني، وبالتحديد عام 2022، وحقق مع الفريق كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني، إلا أنه تعرض لإقالة مفاجئة قبل شهرين، والسبب يعود إلى يورجن كلوب.

كيف تسبب في يورجن كلوب في إقالة "صديقه" مدرب الأهلي المحتمل؟

تعرض ماركو روزه لإقالة وصفتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية بـ"الوحشية"، ولعب كلوب دورا في الأمر، إذ أن هذا القرار كان أول حدث مهم في ولاية كلوب كرئيس لكرة القدم في ريد بول، المنصب الذي بدأه في يناير.

وفي أكتوبر 2024، أعلن ريد بول إشراف كلوب على شؤون كرة القدم عبر أنديتها، لايبزيج وسالزبورج ونيويورك ريد بولز.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، كان كلوب في البداية مدافعا عن روزه، إلا أن العلاقة بين الثنائي توترت في الأسابيع الأخيرة، وكان كلوب غير راض عن "التطور الرياضي" في لايبزيج تحت قيادة روز.

وذكرت الصحيفة، أن كلوب زار لاعبي لايبزيج قبل إقالة روزه لتقديم نفسه لهم بينما يستعدون للمراحل الأخيرة من الموسم.

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