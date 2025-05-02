رافينيا يكسر رقم ميسي ويهدد رونالدو في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد القرش:

واصل النجم البرازيلي رافينيا تألقه مع برشلونة بجميع المسابقات في موسم 2024/25 الجاري.

وسجل رافينيا هدفا وصنع آخر في تعادل برشلونة مع إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصل البرازيلي للمساهمة التهديفية رقم 21 بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليحطم رقم ليونيل ميسي كأكثر لاعب في تاريخ برشلونة مساهمة في الأهداف بموسم واحد برصيد 19 مساهمة.

وعادل أيضًا كريستيانو رونالدو الذي يحتل صدارة أكثر اللاعبين مساهمة بموسم واحد في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 21، حيث يفصله هدف أو تمريرة حاسمة.

ويحل برشلونة ضيفا على إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أكثر اللاعبين مساهمة في موسم واحد بدوري الأبطال

1. كريستيانو رونالدو- 21 مساهمة (١٣/١٤)

2. رافينيا - ٢٠مساهمة (٢٤/٢٥)

3. كريستيانو رونالدو - 20 مساهمة (١٥/١٦)

4. روبرت ليفاندوفسكي - 20 مساهمة (١٩/٢٠)

5. ليونيل ميسي - 19 مساهمة - (2011/12)