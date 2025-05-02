مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

السنغال - الشباب

- -
18:00

إفريقيا الوسطى - شباب

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

وولفرهامبتون

جميع المباريات

إعلان

رافينيا يكسر رقم ميسي ويهدد رونالدو في دوري أبطال أوروبا

10:02 ص الجمعة 02 مايو 2025

لامين جمال رافينيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

واصل النجم البرازيلي رافينيا تألقه مع برشلونة بجميع المسابقات في موسم 2024/25 الجاري.

وسجل رافينيا هدفا وصنع آخر في تعادل برشلونة مع إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصل البرازيلي للمساهمة التهديفية رقم 21 بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليحطم رقم ليونيل ميسي كأكثر لاعب في تاريخ برشلونة مساهمة في الأهداف بموسم واحد برصيد 19 مساهمة.

وعادل أيضًا كريستيانو رونالدو الذي يحتل صدارة أكثر اللاعبين مساهمة بموسم واحد في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 21، حيث يفصله هدف أو تمريرة حاسمة.

ويحل برشلونة ضيفا على إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أكثر اللاعبين مساهمة في موسم واحد بدوري الأبطال

1. كريستيانو رونالدو- 21 مساهمة (١٣/١٤)

2. رافينيا - ٢٠مساهمة (٢٤/٢٥)

3. كريستيانو رونالدو - 20 مساهمة (١٥/١٦)

4. روبرت ليفاندوفسكي - 20 مساهمة (١٩/٢٠)

5. ليونيل ميسي - 19 مساهمة - (2011/12)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رافينيا رونالدو ميسي كريستيانو برشلونة دوري أبطال أوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات