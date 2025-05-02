كتب - يوسف محمد:

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة، مع الألماني ماركو روزه المدير الفني السابق لفريق بروسيا دورتموند، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وكان النادي الأهلي، قرر إقالة المدير الفني السويسري، بعد تراجع النتائج بشكل كبير للفريق خلال الموسم الحالي، آخرها توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي، من الدور نصف النهائي.

تاريخ المدربين الألماني مع النادي الأهلي

وحال أنهى المارد الأحمر اتفاقه مع ماركو روزه، لتولي القيادة الفنية للفريق بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، سيصبح المدير الفني الخامس من المدرسة الألمانية، الذي يتولى القيادة الفنية للمارد الأحمر.

ديتشر فايتسا

ويعد فايتسا هو أول مدير فني ألماني، يتولى مهمة القيادة الفنية للنادي الأهلي، حينما تولى القيادة الفنية للفريق، في يوليو 1988 واستمر على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر حتى يونيو 1989.

وخلال تلك الفترة قاد فايتسا المارد الأحمر في 28 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 22 مباراة وتلقى الهزيمة في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، بالإضافة إلى التتويج بلقب لكلا من الدوري المصري وكأس مصر.

راينر هولمان

وفي منتصف التسعينات قرر الأهلي العودة إلى المدرسة الألمانية مرة آخرى، حينما تعاقد مع المدير الفني راينر هولمان في يوليو 1995 حتى يونيو 1997، قاد الفريق خلال تلك الفترة في 62 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 44 مباراة، تعادل في 14 لقاء وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وحقق هولمان رفقة المارد الأحمر، بطولتين بواقع لقب لبطولة كأس مصر وآخر لبطولة الدوري المصري.

راينر تسوبيل

وعقب رحيل هولمان في يونيو 1997، قرر النادي الأهلي عدم الابتعاد عن المدرسة الألمانية، قام بالاستعانة بالمدير الفني راينر تسوبيل، الذي تولى قيادة الفريق بداية من يوليو 1997.

واستمر تسوبيل على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر حتى أغسطس عام 2000، خلال تلك الفترة قاد المارد الأحمر في 95 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 71 مباراة، تلقى الهزيمة في 12 لقاء وتعادل في مثلهم، وتوج رفقة النادي الفريق بثلاثة ألقاب لبطولة الدوري المصري.

يورجن دورنر

وحافظ الأهلي على نجاحه مع المدرسة الألمانية، عقب رحيل فايتسا في عام 200، حيث قام بالاستعانة بمواطنة هانز يورجن دورنر، الذي تولى مهمة القيادة الفنية للفريق في أكتوبر 200، لكنه لم يستمر لفترة طويلة حتى رحل في يونيو من عام 2001.

وقاد دورنر النادي الأهلي، في 34 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تحقيق الفوز في 23 مباراة، تلقى الهزيمة في 6 مباريات وحضر التعادل في 5 لقاءات.

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