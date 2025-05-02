كتب - يوسف محمد:

مازالت لعنة تغيير المدربين تطارد الأندية المشاركة في نسخة كأس العالم المقبلة، المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبات المدرب البرتغالي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على أعتاب الرحيل عن الفريق السعودي، خلال الساعات المقبلة في ظل تراجع النتائج بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى توديع بطولة دوري أبطال آسيا من نصف النهائي.

مدربين تم الاستغناء عنهم قبل كأس العالم للأندية 2025

النادي الأهلي

وكان آخر المدربين الذين تم الاستغناء عنهم، من قبل أحد الفرق المشاركة في النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية، هو السويسري مارسيل كولر الذي رحل عن المارد الأحمر، يوم السبت الماضي الموافق 26 أبريل الماضي، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وقام النادي الأهلي باتخاذ قرار الاستغناء عن مارسيل كولر، عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي من الدور نصف نهائي، ليرحل عن الفريق بعد قرابة الثلاث سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حقق خلالهم 11 لقبا مختلفا رفقة الفريق.

العين الإماراتي

وفي فبراير من العام الحالي 2025 قرر العين الإماراتي، إقالة البرتغالي ليوناردو جارديم، عقب تراجع نتائج الفريق، وتم الاستعانة بالمدرب الصربي فلاديمير إيفيتش.

الوداد المغربي

وصار فريق الوداد المغربي على نهج أشقائه العرب الأهلي والعين، حيث قرر منذ عدة أيام إقالة المدير الفني الجنوب أفريقي موكوينا عقب انتهاء الموسم الحالي، مع منحه عطلة استثنائية حتى نهاية آخر مباراة في الموسم الحالي، بسبب تراجع نتائج الفريق بشكل كبير خلال الفترة الماضية وتم تكليف المدير الرياضي أمين بنهاشم مهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت.

الترجي التونسي

وقرر نادي الترجي التونسي، في مارس الماضي إقالة المدير الفني الروماني ريجيكامب، بسبب تراجع نتائج الفريق، قامت إدارة الفريق التونسي بتعيين بدلا منه المدرب الوطني ماهر الكنزاري.

بورتو البرتغالي

ولم يتوقف تغيير المدربين فقط عند الوطن العربي، بل وصل الأمر إلى القارة العجوز، حيث قرر فريق بورتو البرتغالي منافس الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، إقالة مدربه فيتور برونو، في يناير من العام الحالي، عقب تراجع النتائج وتعيين بدلا منه مارتين أنسيلمي.

ويتواجد فريق بورتو البرتغالي رفقة النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، وبجانبهم كلا من "بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي".

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