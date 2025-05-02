مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

السنغال - الشباب

- -
18:00

إفريقيا الوسطى - شباب

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

وولفرهامبتون

جميع المباريات

إعلان

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

02:01 ص الجمعة 02 مايو 2025

كرة قدم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، اليوم الجمعة الموافق 2 مايو الجاري.

ومن أبرز مباريات اليوم، هى مباراة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره وولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الاتفاق ضد الخليج - 6:50 مساء - SSC EXTra 1

الفيحاء ضد ضمك - 7:05 مساء - SSC EXtra 2

القادسية ضد الخلود - 9:00 مساء - SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

هايدنهايم ضد بوخوم - 9:30 مساء - بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

تورينو ضد فينيزيا - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

نيس ضد ستاد ريمس - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

رايو فاليكانو ضد خيتافي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

سموحة ضد الإسماعيلي - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

زد ضد طلائع الجيش - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج جدول مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات