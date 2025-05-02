جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، اليوم الجمعة الموافق 2 مايو الجاري.

ومن أبرز مباريات اليوم، هى مباراة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره وولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الاتفاق ضد الخليج - 6:50 مساء - SSC EXTra 1

الفيحاء ضد ضمك - 7:05 مساء - SSC EXtra 2

القادسية ضد الخلود - 9:00 مساء - SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

هايدنهايم ضد بوخوم - 9:30 مساء - بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

تورينو ضد فينيزيا - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

نيس ضد ستاد ريمس - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

رايو فاليكانو ضد خيتافي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

سموحة ضد الإسماعيلي - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

زد ضد طلائع الجيش - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1