مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

السنغال - الشباب

- -
18:00

إفريقيا الوسطى - شباب

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

وولفرهامبتون

جميع المباريات

إعلان

"تعادل الزمالك وفوز اليونايتد".. نتائج مباريات أمس الخميس

01:57 ص الجمعة 02 مايو 2025

كرة قدم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية أمس الخميس 1 مايو، والتي شهدت الكثير من القوة وتسجيل العديد من الأهداف.

وشهدت مباريات أمس تحقيق فريق مانشستر يونايتد للفوز على أتلتيك بيلباو بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي، فيما تعادل نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد - (0-2)

نتائج مباريات الدوري الأوروبي أمس

أتلتيك بلباو ضد مانشستر يونايتد - (0-3)

توتنهام ضد بودو جلمت - (3-1)

نتائج مباريات دوري المؤتمر الأوروبي أمس

يورجوردينس ضد تشيلسي - (1-4)

ريال بيتيس ضد فيورنتينا - (2-1)

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي - (2-4)

الزمالك ضد المصري - ( 0-0)

نتائج مباريات الدوري السعودي أمس

الأخدود ضد الوحدة - (1-2)

الرياض ضد العروبة - (2-4)

الفتح ضد الشباب - (3-1)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري الدوري الإنجليزي نتائج مباريات أمس الدوري الأوروبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات