كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية أمس الخميس 1 مايو، والتي شهدت الكثير من القوة وتسجيل العديد من الأهداف.

وشهدت مباريات أمس تحقيق فريق مانشستر يونايتد للفوز على أتلتيك بيلباو بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي، فيما تعادل نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد - (0-2)

نتائج مباريات الدوري الأوروبي أمس

أتلتيك بلباو ضد مانشستر يونايتد - (0-3)

توتنهام ضد بودو جلمت - (3-1)

نتائج مباريات دوري المؤتمر الأوروبي أمس

يورجوردينس ضد تشيلسي - (1-4)

ريال بيتيس ضد فيورنتينا - (2-1)

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي - (2-4)

الزمالك ضد المصري - ( 0-0)

نتائج مباريات الدوري السعودي أمس

الأخدود ضد الوحدة - (1-2)

الرياض ضد العروبة - (2-4)

الفتح ضد الشباب - (3-1)