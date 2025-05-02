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مانشستر يونايتد يضرب أتلتيك بيلباو بثلاثية بنصف نهائي الدوري الأوروبي

12:01 ص الجمعة 02 مايو 2025
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    مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد (3)
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    تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة السيتي
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    خلال مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي
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    خلال مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد
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    برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد
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    مانشستر يونايتد ضد ليفربول
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    مانشستر يونايتد ضد ليفربول
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    برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد
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كتب- محمد عبدالهادي:

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره اتليتك بيلباو، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الدور النصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وفاز اليونايتد بنتيجة 3-0، حيث سجل الأهداف كل من كاسيميرو في الدقيقة 30، ثم أضاف برونو فيرنانديز الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 37 و 45.

بهذه النتيجة اقترب مانشستر يونايتد من التأهل لنهائي الدوري الأوروبي، حيث ينتظر خوض مباراة الإياب يوم الخميس المقبل الموافق 8 مايو الجاري، وذلك في معقله بملعب "الأولد ترافورد".

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد حجز مقعده إلى المربع الذهبي بعد ريمونتادا تاريخية أمام ليون الفرنسي بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين ذهابًا إيابًا.

بينما تأهل فريق أتليتك بيلباو على حساب نظيره جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بعدنا هزمه بنتيجة 2-0.

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مانشستر يونايتد أتلتيك بيلباو الدوري الأوروبي كاسيميرو برونو فيرنانديز
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