مانشستر يونايتد يضرب أتلتيك بيلباو بثلاثية بنصف نهائي الدوري الأوروبي

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره اتليتك بيلباو، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الدور النصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وفاز اليونايتد بنتيجة 3-0، حيث سجل الأهداف كل من كاسيميرو في الدقيقة 30، ثم أضاف برونو فيرنانديز الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 37 و 45.

بهذه النتيجة اقترب مانشستر يونايتد من التأهل لنهائي الدوري الأوروبي، حيث ينتظر خوض مباراة الإياب يوم الخميس المقبل الموافق 8 مايو الجاري، وذلك في معقله بملعب "الأولد ترافورد".

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد حجز مقعده إلى المربع الذهبي بعد ريمونتادا تاريخية أمام ليون الفرنسي بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين ذهابًا إيابًا.

بينما تأهل فريق أتليتك بيلباو على حساب نظيره جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بعدنا هزمه بنتيجة 2-0.