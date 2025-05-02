فرق إنجليزية "مغمورة" وصلت إلى 100 نقطة في موسم واحد.. هل يتكرر الإنجاز؟

كتبت-هند عواد:

يتطلع ناديا ليدز يونايتد وبيرنلي إلى دخول نادي المئة نقطة والانضمام إلى برمنجهام سيتي، الذي سبقهم بتحقيق هذا الإنجاز اللافت في دوري الدرجة الأولى.

يمكن أن يشهد الموسم الحالي، حدثا نادرا، يتمثل في وصول ثلاثة فرق إلى حاجز الـ100 نقطة في موسم واحد، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتد منذ 137 عامًا.

وكان برمنجهام سيتي أول من بلغ هذا الرقم، بعد فوزه على ستيفيناج في 24 أبريل، ثم واصل تألقه بفوز آخر على بلاكبول بنتيجة 2-0، ليصل إلى 108 نقاط، محطمًا الرقم القياسي السابق الذي سجله ريدينج (106 نقاط) موسم 2005-2006، كأعلى حصيلة نقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي عبر درجاته الأربع الأولى.

من جانبه، رفع بيرنلي رصيده إلى 97 نقطة بعد فوزه الكاسح على كوينز بارك رينجرز يوم 26 أبريل، مع تبقي مباراة واحدة في الموسم، وهو ذات الرصيد الذي يحمله ليدز يونايتد قبل الجولة الأخيرة.

وفي حال فاز الفريقان في مباراتهما الأخيرة، يصلان إلى 100 نقطة، ويصبح الموسم الحالي أول موسم في التاريخ يشهد بلوغ ثلاثة فرق هذا الحاجز النقطي.

ويقترب بيرنلي من تكرار إنجازه في موسم 2022-2023، حين صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 101 نقطة تحت قيادة المدير الفني فينسنت كومباني.

ورغم أن 16 فريقًا فقط سبق لهم الوصول إلى 100 نقطة أو أكثر في تاريخ الدوري الإنجليزي بنظامه الحديث، إلا أن ثلاثة فرق لم تحقق هذا الإنجاز في موسم واحد من قبل.

تشمل قائمة الفرق التي حققت هذا الرقم أندية من مختلف الدرجات، أبرزها مانشستر سيتي، إذ أنه الفريق الوحيد الذي حقق 100 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في موسم 2017-2018 بعد فوزه في اللحظات الأخيرة على ساوثهامبتون.

قائمة الفرق التي بلغت 100 نقطة أو أكثر:

يورك سيتي (الدرجة الرابعة) – 101 نقطة في 1983-1984

سويندون تاون (الدرجة الرابعة) – 102 نقطة في 1985-1986

سندرلاند (الدرجة الثانية) – 105 نقاط في 1998-1999

فولهام (الدرجة الثالثة) – 101 نقطة في 1998-1999

فولهام (الدرجة الثانية) – 101 نقطة في 2000-2001

بليموث أرجايل (الدرجة الرابعة) – 102 نقطة في 2001-2002

ويجان أثليتيك (الدرجة الثالثة) – 100 نقطة في 2002-2003

ريدينغ (الدرجة الثانية) – 106 نقاط في 2005-2006

نيوكاسل يونايتد (الدرجة الثانية) – 102 نقطة في 2009-2010

تشارلتون أثليتيك (الدرجة الثالثة) – 101 نقطة في 2011-2012

ليستر سيتي (الدرجة الثانية) – 102 نقطة في 2013-2014

وولفرهامبتون (الدرجة الثالثة) – 103 نقاط في 2013-2014

شيفيلد يونايتد (الدرجة الثالثة) – 100 نقطة في 2016-2017

مانشستر سيتي (الدوري الممتاز) – 100 نقطة في 2017-2018

بيرنلي (الدرجة الثانية) – 101 نقطة في 2022-2023

بليموث أرجايل (الدرجة الثالثة) – 101 نقطة في 2022-2023

برمنجهام سيتي (الدرجة الثالثة) – 108 نقاط في 2024-2025

إنجاز غير مسبوق أم خيبة أمل

رغم أن جميع الفرق التي وصلت إلى 100 نقطة في السابق، توجت بلقب الدوري في درجاتها، إلا أن هذا الموسم يمكن أنه يشهد سابقة تاريخية، بأن يصل إلى 100 نقطة ولا يفوز بالبطولة.

ففي حال حصل بيرنلي أو ليدز على هذا العدد من النقاط دون احتلال الصدارة، فسيكون ذلك أول إخفاق لفريق "مئوي" في التتويج.

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