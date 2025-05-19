"بين لاعب فقط محلي".. 5 مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين عن 5 مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري من المسابقة 2024/25.

وشهدت القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعب تواجد محلي وحيد بالقائمة التي ضمت 5 أسماء وهو سالم الدوسري نجم فريق الهلال.

وضمت القائمة كل من:كريم بنزيما (الاتحاد)، كريستيانو رونالدو (النصر)، سالم الدوسري (الهلال)، روجر إيبانيز (الأهلي)، كريستيان جوانكا (الشباب).

وتضم اللجنة الفنية لرابطة الدوري السعودي كل من: تركي السلطان عضوًا ومقررًا وعضوية كلٍ من سلطان اللحياني، خالد الشنيف ومناف أبو شقير و عبيدالله العيسي.

ويتبقى جولتين على نهاية الموسم الجاري من الدوري السعودي الذي ضمن فريق اتحاد جدة التتويج بلقبه.

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