"بين لاعب فقط محلي".. 5 مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي
كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلنت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين عن 5 مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري من المسابقة 2024/25.
وشهدت القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعب تواجد محلي وحيد بالقائمة التي ضمت 5 أسماء وهو سالم الدوسري نجم فريق الهلال.
وضمت القائمة كل من:كريم بنزيما (الاتحاد)، كريستيانو رونالدو (النصر)، سالم الدوسري (الهلال)، روجر إيبانيز (الأهلي)، كريستيان جوانكا (الشباب).
وتضم اللجنة الفنية لرابطة الدوري السعودي كل من: تركي السلطان عضوًا ومقررًا وعضوية كلٍ من سلطان اللحياني، خالد الشنيف ومناف أبو شقير و عبيدالله العيسي.
ويتبقى جولتين على نهاية الموسم الجاري من الدوري السعودي الذي ضمن فريق اتحاد جدة التتويج بلقبه.
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