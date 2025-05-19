كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الهلال إتمام إجراءات تمديد التعاقد مع نجمه فريقه سالم الدوسري الذي كان عقده ينتهي في يونيو المقبل.

ونشرت حسابات نادي الهلال عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين مقطع فيديو لمراحل مختلفة من رحلة اللاعب مع الفريق قبل أن يظهر اللاعب ويعلن تمديد تعاقده حتى عام 2027.

وكان سالم الدوسري صاحب الـ 33 عاماً قد تم تصعيده للفريق الأول بنادي الهلال في موسم 2011/12.

ولم يغادر الجناح الدولي نادي الهلال سوى في موسم 2017/18 حين خراج على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنادي فياريال الإسباني.

وخاض اللاعب خلال الموسم الجاري 46 مباراة مع الهلال بمختلف البطولات سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 17 لزملائه.

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