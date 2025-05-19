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5 مرشحين لجائزة أفضل لاعب محلي في الدوري السعودي

09:31 م الإثنين 19 مايو 2025

سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين عن 5 مرشحين لجائزة أفضل لاعب محلي في الموسم الجاري من المسابقة 2024/25.

وضمت قائمة المرشحين كل من: سالم الدوسري (الهلال)، عبد الرحمن العبود (الاتحاد)، تركي العمار (القادسية)، مصعب الجوير (الشباب)، عبد الله آل سالم (الخليج).

وتضم اللجنة الفنية لرابطة الدوري السعودي كل من: تركي السلطان عضوًا ومقررًا وعضوية كلٍ من سلطان اللحياني، خالد الشنيف ومناف أبو شقير و عبيدالله العيسي.

ويتبقى جولتين على نهاية الموسم الجاري من الدوري السعودي الذي ضمن فريق اتحاد جدة التتويج بلقبه.

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