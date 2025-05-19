صلاح أساسيًا بتشكيل ليفربول لمباراة برايتون

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول أرني سلوت التشكيل الذي سيخوض به مباراة برايتون عند العاشرة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح أساسيًا فيما ظهر كييزا بالتشكيل كأساسي لأول مرة.

تشكيل ليفربول لمباراة برايتون

ويبدأ أرني سلوت المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، جاريل كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، جرافنبرج، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيديريكو كييزا، كودي جاكبو

ليفربول قد ضمن التتويج بلقب النسخة الجارية من الدوري الإنجليزي إذ يتصدر الترتيب برصدي 83 نقطة بفارق 12 نقطة عن أرسنال الوصيف قبل جولتين من نهاية الموسم.

ويحتل فريق برايتون على الجانب الآخر المركز التاسع برصيد 55 نقطة بفارق الأهداف عن برينتفورد صاحب المركز الثامن.

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