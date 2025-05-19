آرسنال يختتم الدوري الإنجليزي بدون مدربه مايكل أرتيتا.. ما السبب؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يختتم أرسنال موسمه في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، بدون مدربه ميكيل أرتيتا، بعد أن تقرر غيابه عن مباراة ساوثهامبتون الأخيرة بالمسابقة.

وجاء قرار إيقاف أرتيتا بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال مواجهة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد، التي أقيمت يوم الأحد على ملعب "الإمارات" وانتهت بفوز أرسنال بهدف دون رد.

وكان المدرب الإسباني قد تلقى الإنذار في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعدما ركل الكرة إلى أرض الملعب اعتراضًا على أحد قرارات الحكم، في مشهد أثار الجدل.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه البطاقة هي الثالثة لأرتيتا هذا الموسم في الدوري، وهو ما يستوجب إيقافه لمباراة واحدة تلقائيًا، طبقًا للوائح المعمول بها في البريميرليج.

وسيغيب أرتيتا عن التواجد على خط التماس في الجولة الأخيرة، حيث سيكتفي بمتابعة اللقاء من مدرجات ملعب "سانت ماري"، عندما يحل فريقه ضيفًا على ساوثهامبتون، الذي هبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى.