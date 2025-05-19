رسميا.. تحديد موعد حفل الكرة الذهبية 2025

كتب - محمد القرش:

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، موعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 الذي يقام في 22 سبتمبر المقبل على مسرح شاتليه في باريس.

وسيتم الإعلان عن القائمة المختصرة لجوائز الكرة الذهبية في النصف الأول من شهر أغسطس 2025.

وسيتميز حفل توزيع الجوائز لعام 2025 بالمساواة في توزيع الجوائز: حيث ستكون جميع الجوائز التي كانت مخصصة للرجال فقط متاحة الآن للسيدات (أفضل حارس مرمى، أفضل لاعب شاب، أفضل هداف).

وحصد رودري بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في العام الماضي، حيث فاز مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي، وحقق لقب كأس الامم الأوروبية "يورو 2024" مع منتخب إسبانيا.

وللتذكير، يتم تنظيم هذه الجائزة من قبل مجلة فرانس فوتبول، حيث يتم ترشيح 30 لاعباً لجائزة الكرة الذهبية، وسيتم طرح أسمائهم للتصويت.

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