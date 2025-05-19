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على خطى والده.. نجل كريستيانو رونالدو يتوج بأول بطولة مع البرتغال

01:11 م الإثنين 19 مايو 2025

نجل كريستيانو رونالدو

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كتب- محمد عبدالهادي:

في مشهد يُبشّر بميلاد نجم جديد في سماء كرة القدم، تألق كريستيانو رونالدو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال أول ظهور رسمي له بقميص منتخب البرتغال تحت 15 عامًا.

حيث قاد منتخب بلاده لتحقيق الفوز في نهائي بطولة "فلاتكو ماركوفيتش" بكرواتيا، مسجلًا هدفين لافتين أكّدا أنه يسير بخطى واثقة على درب والده.

وشهدت مدينة ساكوفيتش الكرواتية، تألق النجم الصاعد، الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، حيث أحرز الهدف الأول في الدقيقة 13 بتسديدة قوية من زاوية صعبة، واحتفل بصيحة "SIU" الشهيرة التي اشتهر بها والده في الملاعب العالمية.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف كريستيانو جونيور هدفه الثاني برأسية قوية منحت البرتغال التقدم 2-1، قبل أن يُغادر الملعب لاحقًا وينتهي اللقاء بفوز البرتغال 3-2.

ويحمل كريستيانو جونيور، المعروف في البرتغال باسم "كريستيانينيو"، الرقم 7 على قميصه، تمامًا كما فعل والده في مسيرته الأسطورية، ويشغل أيضًا مركز الجناح الأيسر على خطي والده.

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نجل كريستيانو رونالدو البرتغال منتخب البرتغال بطولة فلاتكو ماركوفيتش
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