"بينهم كهربا".. الاتحاد الليبي يكشف مصير الأجانب بعد الأحداث الأخيرة

كتب- محمد خيري:

أصدر نادي الاتحاد الليبي، بيان رسمي، بشأن مصير عودة الفريق للتدريبات في الفترة المقبلة، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وأدت لتوقف الدوري الليبي.

ويلعب ضمن صفوف فريق الاتحاد، اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا، الذي عاد مؤخرا، إلى القاهرة، حتى الانتهاء من الأحداث الجارية في ليبيا.

وأوضح النادي في بيانه: قرر مجلس الإدارة منح الطواقم الفنية واللاعبين الأجانب إجازة للعودة إلى ذويهم للاطمئنان عليهم لمدة خمسة أيام".

أضاف: كما قرر فسخ التعاقد مع السيد الهاشمي زلوز محلل الأداء بالفريق الأول لكرة القدم ونتمنى له التوفيق، ومحمد حرب المساعد الطبي للفريق الأول لكرة القدم ونتمنى له التوفيق.

وأكمل: قرر مجلس إدارة النادي تكليف السيد أسامة بحر بمهام مساعد للمدير الفني للفريق، والتعاقد مع إدريس السايس للإشراف على الإعداد البدني للفريق.

واختتم: يُطمئن مجلس إدارة النادي جماهير قلعة الأمجاد وشعب الاتحاد بأن جميع الرياضيين مرتبطين مع النادي بعقود طويلة الأجل ولا توجد لديهم أي التزامات مالية ولا قانونية، في حين سيكون رجوع اللاعبين المحليين للتمارين اليوم بملعب المرحوم عبد الرحمن أبوشواشي.