بعد التعثر المفاجئ.. فرص نابولي وإنتر لخطف لقب الدوري الإيطالي؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت الجولة 37 ـ قبل الأخير ـ من منافسات الموسم الجاري من الدوري الإيطالي إثارة كبيرة في المنافسة على حسم اللقب حين تعادل فريق نابولي المتصدر بـ 79 نقطة سلبيًا مع نظيره بارما صاحب المركز 16 في جدول المسابقة برصيد 33 نقطة.

وتعادل لاتسيو القاتل مع إنتر ليمنع الأخير من فرصة تصدر المسابقة بفارق نقطتين.

إنتر الوصيف حاليًا بـ 78 نقطة كان متقدمًا بهدفين مقابل هدف على نظيره لاتسيو صاحب المركز السادس بـ 65نقطة حتى عاد بيدرو رودريجو ليسجل مرة ثانية في شباك إنتر ولكن بالدقيقة 90 من ركلة جزاء ليقتل أحلامهم في صدارة المسابقة.

وينتظر نابولي مباراة أخيرة بالموسم الحالي من الدوري الإيطالي يستضيفون خلالها نظيره كالياري صاحب المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة يوم الأحد الموافق 25 مايو الجاري.

وعلى الجانب الآخر سيحل فريق إنتر ضيفًا على نظيره كومو صاحب المركز العاشر برصيد 49 نقطة يوم الأحد بالتوقيت ذاته لمباراة نابولي.

نابولي يحتاج للفوز ليحصد اللقب إذ سيصل إلى النقطة 82 نقطة في حين أقصى رصيد قد يصله إنتر 81 نقطة وحال تعادل نابولي سيصل إلى النقطة 80 وهنا ليتوج باللقب سيكون في حاجة ليتعادل إنتر مع كومو.

وعلى الجانب ليتوّج إنتر بلقب الدوري الإيطالي يحتاج للفوز على نظيره كومو ويتعادل أو يخسر فريق نابولي أمام نظيره كالياري.

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