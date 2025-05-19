محمد صلاح بين تراجع المستوى وحلُم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

قبل شهرين، كان محمد صلاح أشوك على تحطيم أرقام الدوري الإنجليزي الممتاز وتقديم، أعظم موسم فردي في تاريخ المسابقة.

وبفضل هدفيه ضد ساوثهامبتون في 8 مارس، وصل رصيد مهاجم ليفربول إلى 27 هدفًا و17 تمريرة حاسمة في 29 مباراة فقط.

وهذا المستوى من الأداء جعله على الطريق الصحيح لإنهاء الموسم بـ 59 مشاركة في الأهداف (35 هدفًا و24 تمريرة حاسمة) "وفقا لتوقعات موقع الدوري الإنجليزي"، محطمًا الرقم القياسي للدوري الممتاز البالغ 47، والذي يتقاسمه أندرو كول وآلان شيرر.

وكان من المقرر أيضًا أن يحطم المصري الرقم القياسي البالغ 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحمله مناصفة تيري هنري لاعب أرسنال وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

تراجع مستوى صلاح

ساهم صلاح بهدف واحد فقط وتمريرة حاسمة واحدة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز السبع منذ 8 مارس، وهو رقم أقل بكثير من توقعات الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

وهذا ما جعله يتخلف عن الرقم القياسي في المساهمة في الأهداف والتمريرات الحاسمة، بفارق هدف واحد وتمريرتين على التوالي.

وقال صلاح لشبكة سكاي سبورتس ، بعد مساعدة ليفربول في الفوز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 27 أبريل: "آمل أن أحطم الرقم القياسي للمساهمة في الأهداف قريبًا".

وأضاف: "أعتقد أن عليّ تحقيق هذا الإنجاز، حيث يدفعني هذا الأمر إلى الأمام للاستمرار في العمل الجاد".

الأرقام تُنصف صلاح قبل مواجهة برايتون

وسجل صلاح 10 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون.

وإذا تمكن من تسجيل هدفين آخرين في ملعب أميكس، فسوف يحطم الرقم القياسي لعدد المساهمات خلال الموسم الواحد عبر التاريخ.

وتقام مباراة ليفربول وبرايتون اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.