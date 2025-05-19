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"بعد التتويج التاريخي".. وزارة الرياضة تستقبل بطلي العالم في الإسكواش

11:43 ص الإثنين 19 مايو 2025

استقبال بطلي العالم في الاسكواش

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كتب- محمد خيري:

استقبلت وزارة الشباب والرياضة البطلة نور الشربيني والبطل مصطفى عسل، أبطال العالم في الإسكواش، بعد عودتهما من الولايات المتحدة الأمريكية عقب تتويجهما بلقبي بطولة العالم، والتي شهدت مشاركة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم في اللعبة.

ونجح الثنائي المصري في تعزيز الهيمنة المصرية على صدارة اللعبة عالميًا، حيث توجت نور الشربيني بلقب بطولة العالم للمرة الثامنة في تاريخها، فيما حقق مصطفى عسل إنجازًا كبيرًا بالفوز بالبطولة للمرة الأولى، في إنجاز تاريخي جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

وكان في استقبال الأبطال بمطار القاهرة، نيابةً عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الدكتور عبد الأول محمد، مدير عام الإدارة العامة لأداء المنتخبات القومية، الذي نقل تهنئة الوزير وتقديره لما قدمه اللاعبان من أداء بطولي يعكس تميز منظومة الإسكواش المصري عالميًا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ما تحقق من إنجاز في بطولة العالم للإسكواش يعكس حجم الجهد المبذول من الاتحاد المصري للإسكواش، ويدل على مستوى التخطيط والاحترافية التي تتمتع بها اللعبة، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تأتي في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم أبطال مصر في مختلف الألعاب، خاصة الألعاب الفردية التي تحقق لمصر مكانة متميزة على الساحة الدولية.

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بطلي العالم في الإسكواش وزارة الرياضة مصطفى عسل
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