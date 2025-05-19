عين على المنافس.. إنتر ميامي ينهار قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لبداية منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ويرصد "مصراوي" نتائج منافسي النادي الأهلي في المجموعة الأولى من مونديال الأندية، حرصا منا على موافاتكم بالمستوى الأخير الذي ظهر به نظراء الفريق المصري.

إنتر ميامي ينهار قبل مواجهة الأهلي

تراجعت نتائج فريق إنتر ميامي إلى حد كبير خلال الفترة الماضية، حيث سادت الخسائر نتائج الفريق الأمريكي في الدوري أو دوري أبطال شمال أمريكا.

ولم يعرف ميامي طعم الفوز سوى مرة واحدة خلال آخر 7 مواجهات بجميع المسابقات.

وخلال تلك المواجهات تلقى الفريق الأمريكي 20 هدفا، بينما سجل ميسي وأصدقائه 12 هدفا.

نتائج فريق إنتر ميامي الأخيرة

- فانكوفر وايت كابس ضد إنتر ميامي (2-0) - دوري أبطال شمال أمريكا

- إنتر ميامي ضد دالاس (3-4) - الدوري الأمريكي

- إنتر ميامي ضد فانكوفر وايت كابس - دوري أبطال شمال أمريكا

- إنتر ميامي ضد نيويورك ريد بولز (4-1) - الدوري الأمريكي

- مينيسوتا يونايتد ضد إنتر ميامي (4-1) - الدوري الأمريكي

- سان خوسيه ضد إنتر ميامي (3-3) - الدوري الأمريكي

- إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي (0-3) - الدوري الأمريكي

وتضم المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية كل من: الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وتقام مباراة الفريق المصري ضد نظيره الأمريكي يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، في تمام الساعة الثالثة عصرا.