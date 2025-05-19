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"سيصبح الرابع أفريقيا".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وبرايتون

05:00 ص الإثنين 19 مايو 2025
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول
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كتب - يوسف محمد:

يستعد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لتحقيق رقما تاريخيا خلال مباراة فريقه اليوم الإثنين أمام برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلتقي فريق ليفربول نظيره برايتون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 37 بالدوري الإنجليزي.

وحال شارك النجم المصري في مباراة الريدز أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، سيصل إلى المباراة رقم 300 له في البريميرليج وهو اللقاء رقم 400 للنجم المصري مع الريدز في كافة المسابقات.

وفي حال تمكن صلاح من الوصول إلى هذا العدد من المباريات، سيصبح اللاعب الأفريقي الرابع الذي يصل إلى 300 مباراة أو أكثر في الدوري الإنجليزي.

وسبق ونجح ثلاثة لاعبين أفارقة في المشاركة في أكثر من 300 مباراة وهم: الإيفواري كولو توريه صاحب الـ 353 مباراة، يليه وولفريد زاها 305 مباراة، بالإضافة إلى الغاني جوردن آيو الذي شاكر في 303 مباراة بالمسابقة.

وشارك النجم الإيفواري كولو توريه، مع العديد من الفرق في الدوري الإنجليزي أبرزهم: "ليفربول، أرسنال، مان سيتي وليفربول"، كما أن مواطنه وويلفريد زاها الذي يأتي في المركز الثاني لعب في صفوف أكثر من فريق إنجليزي، هم: "مان يونايتد، كارديف سيتي وكريستال بالاس".

وفي السياق ذاته لعب النجم الغاني جوردان آيو 303 مباراة في الدوري الإنجليزي، رفقة كلا من "أستون فيلا، كريستال بالاس، سوانزي سيتي وليستر سيتي".

ويذكر أن النجم المصري محمد صلاح، يحتل حاليا صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي برصيد 28 هدفا.

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محمد صلاح الدوري الإنجليزي رقم تاريخي ينتظر صلاح مباراة ليفربول وبرايتون
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