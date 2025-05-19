"دوري إسباني وإنجليزي وإيطالي".. نتائج مباريات أمس الأحد 19 مايو

القاهرة - مصراوي

أقيمت أمس الأحد العديد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وتلقى برشلونة هزيمة بثلاثية من نظيره فياريال في الدوري الإسباني، وفاز ريال مدريد على نظيره إشبيلية في الدوري الإسباني.

نتائج مباريات الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس - (4-1)

برشلونة ضد فياريال - (2-3)

سيلتا فيجو ضد رايو فايكانو - (1-2)

ريال مايوركا ضد خيتافي - (1-2)

فالنسيا ضد أتلتيك بلباو - (0-1)

ريال سوسيداد ضد جيرونا - (3-2)

إشبيلية ضد ريال مدريد - (0-2)

بلد الوليد ضد ألافيس - (0-1)

لاس بالماس ضد ليجانيس - (0-1)

أوساسونا ضد إسبانيول - (2-0)

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد ساوثهامبتون - (2-0)

وست هام ضد نوتنجهام - (1-2)

برينتفورد ضد فولهام - (2-3)

ليستر سيتي ضد إبسويتش تاون - (2-0)

أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد - (1-0)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

كالياري ضد فينيزيا - (3-0)

فيورنتينا ضد بولونيا - (3-2)

هيلاس فيرونا ضد كومو - (1-1)

إنتر ميلان ضد لاتسيو - (2-2)

يوفنتوس ضد أودينيزي - (2-0)

ليتشي ضد تورينو - (1-0)

مونزا ضد إمبولي - (1-3)

بارما ضد نابولي - (0-0)

روما ضد أي سي ميلان - (3-1)

نتائج مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً

جنوب أفريقيا ضد المغرب - (1-0)

نيجيريا ضد مصر - (1-1) فوز نيجيريا بضربات الترجيح - (4-1)

نتائج مباريات الدوري المصري

فاركو ضد حرس الحدود - (0-0)