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تعادل إنتر ونابولي يشعل صراع اللقب ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي

12:55 ص الإثنين 19 مايو 2025
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    خلال مباراة نابولي وبارما
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القاهرة - مصراوي:

تعادل كل من إنتر ميلان ونابولي في مباراتيهما ضمن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي، مما أبقى الصراع على اللقب مفتوحا حتى الجولة الأخيرة.

إنتر ميلان يتعثر أمام لاتسيو على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في مباراة حاسمة ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

ونابولي يفشل في استغلال الفرصة أمام بارما، على ملعب "اينيو تارديني"، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ورغم محاولات فريق نابولي الكثيرة التي انتهت بالتصادم في العارضة دون تسجيل الأهداف، انتهت المباراة بالتعادل السلبي، مما أبقى الفارق بين الفريقين قائمًا.

وبهذه النتائج، يتأجل حسم لقب الدوري الإيطالي إلى الجولة الأخيرة، ليكون الفوز الوحيد الذي يضمن التتويج باللقب في المواجهة الأخيرة.

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إنتر ميلان نابولي الدوري الإيطالي لاتسيو تعادل إنتر ونابولي
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