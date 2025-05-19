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جنوب أفريقيا تتوج بأمم أفريقيا تحت 20 عامًا على حساب المغرب

12:17 ص الإثنين 19 مايو 2025

خلال مباراة جنوب إفريقيا و المغرب

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القاهرة - مصراوي:

توج منتخب جنوب أفريقيا بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما بعد فوزه على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب كيكانا في الدقيقة 70، ليمنح منتخب بلاده اللقب القاري الأول في تاريخه ضمن هذه الفئة العمرية.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فاز منتخب نيجيريا على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

وبذلك، تأهلت المنتخبات الأربعة: جنوب أفريقيا، المغرب، نيجيريا، ومصر إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في تشيلي.

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جنوب أفريقيا المغرب كأس أمم أفريقيا
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