موقف صلاح.. مبابي يشعل المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي 2025

كتب - محمد القرش:

أشعل كيليان مبابي المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي 2025، بعدما سجل هدفا في فوز ريال مدريد على نظيره إشبيلية بهدفين دون رد.

وانفرد المهاجم الفرنسي الذي يتبقى له مباراة، بالمركز الثاني لسباق الحذاء الذهبي بفارق نصف نقطة عن المتصدر جيوكيريس، بينما يتبقى لمحمد صلاح صاحب المركز الثالث مباراتين.

واختيار الفائز بالجائزة الفردية يكون وفقا لنقاط كل لاعب، حيث يحصل اللاعبين داخل الدوريات الـ5 الكبرى (الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي) على نقطتين مقابل كل هدف، ويحصد باقي اللاعبين في الدوريات الأوروبية خارج الكبرى على نقطة ونصف.

سباق الحذاء الذهبي الأوروبي 2025

1. فيكتور جيوكيرس (سبورتنج لشبونة) - 39 هدفا - 58.5 نقطة

2. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 29 هدفا - 58 نقطة

3. محمد صلاح (ليفربول) - 28 هدفا - 56 نقطة

4. هاري كين (بايرن ميونخ) - 26 هدفا - 52 نقطة

5. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 25 هدفا - 50 نقطة

6. ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 25 هدفا - 50 نقطة

7. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) - 23 هدفا - 46 نقطة

8. ميكا بيريث (موناكو) - 24 هدفا - 42.5 نقطة

9. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 21 هدفا - 42 نقطة

10. عمر مرموش (فرانكفورت والسيتي) - 21 هدفا - 42 نقطة