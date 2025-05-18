مبابي وبيلينجهام يقودان ريال مدريد للفوز على إشبيلية

القاهرة - مصراوي:

فاز فريق ريال مدريد بثنائية نظيفة على حساب نظيره إشبيلية خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وسجل هدفا ريال مدريد خلال المباراة كل من كيليان مبابي في الدقيقة 75، وجود بيلينجهام في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة حالتي طرد في صفوف فريق إشبيلية، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء لكل من لويك بادي في الدقيقة 12، وإسحاق روميرو في الدقيقة 48.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة، ليحتل المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن برشلونة، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 41 نقطة في المركز السادس عشر.

وكان برشلونة قد توج رسميا بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بينما حل ريال مدريد وصيفا، ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل، هبط كل من بلد الوليد ولاس بالماس إلى دوري الدرجة الثانية، فيما تستمر المنافسة بين ليجانيس وإسبانيول لتفادي الهبوط، مع اقتراب ختام المسابقة يوم الأحد الموافق 25 مايو الجاري.