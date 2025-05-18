"بعد الهزيمة من نيجيريا".. ماذا قدم منتخب مصر للشباب في بطولة كأس أمم أفريقيا؟

كتب - يوسف محمد:

خسر منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه اليوم الأحد أمام نظيره نيجيريا بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمعهما في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة المباراة قبل أن يتجه المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لمنتخب نيجيريا بنتيجة 4-1.

أرقام منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا للشباب

وخاض منتخب مصر خلال النسخة الحالية، من بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب 7 مباريات، بواقع 4 مباريات في دور المجموعات بالبطولة، ثلاثة مباريات في الأدوار الإقصائية.

وخلال 7 مباريات خاضهم المنتخب الوطني خلال النسخة الحالية من البطولة، حقق الفوز في 3 مباريات، حضر التعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

ونجح لاعبو المنتخب الوطني للشباب خلال البطولة، في تسجيل 6 أهداف، فيما تلقت شباكهم 8 أهداف.

وضمن منتخب مصر للشباب الصعود إلى نهائيات بطولة كأس العالم للشباب، بعد احتلال المركز الرابع في البطولة.

وكان منتخب مصر للشباب، صعد إلى ربع نهائي البطولة ضمن أفضل ثوالث للمجموعات، فيما صعد إلى نصف النهائي، عقب الفوز على غانا بركلات الترجيح.

وفي المقابل، تعرض منتخب مصر للهزيمة في مباراة نصف النهائي أمام المنتخب المغربي، بنتيجة هدف دون مقابل، ليفقد فرصة التتويج باللقب، قبل أن يتعرض للهزيمة اليوم على يد نيجيريا ويخسر فرصة حصد برونزية كأس الأمم.

ويذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس أمم للشباب، التي انطلقت يوم 27 أبريل الماضي، تختتم اليوم بمواجهة جنوب أفريقيا والمغرب في نهائي البطولة.

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