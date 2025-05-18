مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

نيجيريا - شباب

1 1
18:00

مصر - شباب

الدوري الإسباني

اشبيلية

0 2
20:00

ريال مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

2 3
20:00

فياريال

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 0
18:30

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

أرسنال يلدغ نيوكاسل ويؤمن وصافة الدوري الإنجليزي

09:30 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد (9)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد (5)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد (8)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد (3)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد (2)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد (10)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد (4)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مصراوي:

فاز فريق أرسنال على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف أرسنال خلال اللقاء اللاعب ديكلان رايس في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 71 نقطة ليحافظ على المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر والمتبقي له مباراة الجولة، بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 66 نقطة، ليبقى في المركز الثالث بفارق الأهداف عن تشيلسي الرابع وأستون فيلا الخامس وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس ونوتنيجهام فورست صاحب المركز السابع.

ويتبقى لكل فرق الدوري الإنجليزي مباراة واحدة قبل أن يُسدل الستار على البطولة يوم الأحد الموافق 25 مايو الجاري، وذلك بعد تتويج ليفربول بطلاً للبريميرليج، وهبوط كل من ليستر سيتي، إبسويتش تاون، وساوثهامبتون.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمس الأولى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي للمشاركة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بينما يشارك صاحب المركز السابع بالدوري الأوروبي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال نيوكاسل يونايتد ديكلان رايس هدف أرسنال الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان