أرسنال يلدغ نيوكاسل ويؤمن وصافة الدوري الإنجليزي

القاهرة ـ مصراوي:

فاز فريق أرسنال على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف أرسنال خلال اللقاء اللاعب ديكلان رايس في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 71 نقطة ليحافظ على المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر والمتبقي له مباراة الجولة، بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 66 نقطة، ليبقى في المركز الثالث بفارق الأهداف عن تشيلسي الرابع وأستون فيلا الخامس وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس ونوتنيجهام فورست صاحب المركز السابع.

ويتبقى لكل فرق الدوري الإنجليزي مباراة واحدة قبل أن يُسدل الستار على البطولة يوم الأحد الموافق 25 مايو الجاري، وذلك بعد تتويج ليفربول بطلاً للبريميرليج، وهبوط كل من ليستر سيتي، إبسويتش تاون، وساوثهامبتون.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمس الأولى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي للمشاركة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بينما يشارك صاحب المركز السابع بالدوري الأوروبي.