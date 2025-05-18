تشكيل إنتر ميلان لمباراة لاتسيو في الدوري الإيطالي

القاهرة ـ مصراوي

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي.

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين، على ملعب جوزيبي مياتزا.

تشكيل إنتر لمواجهة لاتسيو

ويبدأ إنزاجي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بيسيك - أتشيربي - باستوني.

خط الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهان أوغلو - مخيتريان - ديماركو.

خط الهجوم: تورام - طارمي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ولاتسيو

وتنقل المباراة على قنوات أبوظبي الرياضية "الاماراتية" الناقل الحصري لبطولة الدوري الإيطالي ويبث اللقاء على قناة "أبوظبي الرياضية بريميوم 1"

ترتيب إنتر ولاتسيو في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق إنتر المركز الثاني برصيد 77 نقطة بفارق نقطة عن نابولي المتصدر، بينما يحتل لاتسيو المركز الخامس برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس الرابع.