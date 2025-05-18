هانزي فليك يتحدث عن تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني

كتب - يوسف محمد:

أكد هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على أن فريقه يرغب في إنهاء بطولة الدوري، بنفس القوة التي بدأ بها الفريق الكتالوني الموسم الحالي 2024-2025، مشيرا إلى أنه يركز على حصد الألقاب الجماعية وليس الفردية.

وقال فليك في تصريحات صحفية، قبل مباراة برشلونة أمام فياريال بالدوري الإسباني: "نسعى لإنهاء الموسم الحالي كما بدأناه، والاستمرار في تقديم الأداء القوي والمميز".

وأضاف: "سعيد للغاية بحضور يواكيم لوف المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، لمباراة الفريق أمام فياريال اليوم".

واختتم فليك تصريحاته: "إذا كان بإمكاننا مساعدة ليفاندوفسكي لحصد لقب هداف النسخة الحالية من الليجا سنقوم بذلك، لكن الأهم هو حصد اللقب وتحقيق البطولات الجماعية".

ويلاقي فريق برشلونة الإسباني اليوم نظيره فياريال الإسباني، في إطار منافسات الجولة الـ37 ببطولة الدوري الإسباني اليوم.

وكان فريق برشلونة، تمكن من حصد لقب الدوري الإسباني لصالحه في الجولة الماضية، بعد الفوز على حساب إسبانيول الإسباني، بنتيجة هدفين دون رد.

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