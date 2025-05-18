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بالميراس البرازيلي يوضح "لمصراوي" حقيقة المفاوضات مع رونالدو قبل كأس العالم

08:38 م الأحد 18 مايو 2025
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كتب - محمد القرش:

تداولت أنباء عبر الصحافة الإسبانية خلال الساعات القليلة الماضية تشير إلى دخول نادي بالميراس في مفاوضات مع كريستيانو رونالدو من أجل ضمه قبل كأس العالم للأندية.

ونفى فرناو كومونيكاساو مدير الإعلام والاتصالات بنادي بالميراس البرازيلي في تصريحات خاصة "لمصراوي" كل ما يتم تداوله بشأن ضم رونالدو.

وأوضح فرناو أن نادي بالميراس لم يدخل في مفاوضات أو يقدم عرض لرونالدو من أجل التعاقد معه قبل كأس العالم للأندية.

ويقع الفريق البرازيلي في المجموعة الأولى بجانب كل من: الأهلي المصري، وبورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.

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