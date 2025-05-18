فاردي يصنع التاريخ في ليلة وداع ليستر سيتي

كتب - محمد القرش:

سجل جيمي فاردي هدفه رقم 200 مع ليستر سيتي، في مباراته رقم 500 والأخيرة مع النادي، ليساعد في الذئاب على الفوز 2-0 ضد إيبسويتش تاون.

واحتاج فاردي إلى 28 دقيقة ليسجل الهدف، حيث أنهى تمريرة جيمس جاستن الرائعة ليسعد الجماهير الحاضرة في ملعب كينج باور.

وتم تأكيد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الظهور الأخير لفاردي مع ليستر سيتي سيكون في ملعب كينج باور بدلاً من مباراة بورنموث الأسبوع المقبل.

ويصادف اليوم الأحد الذكرى الثالثة عشرة لانضمام فاردي إلى ليستر سيتي قادما من فليتوود تاون، حيث شارك في 500 مباراة مع النادي.

اقرأ أيضًا:

"أراد الفوز بكل شيء".. ميسي يتحدث عن منافسته مع رونالدو (فيديو)

موقف مفاجئ من الأندية في اجتماع الرابطة المصرية