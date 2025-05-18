كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر نظيره نيجيريا، في مباراة تحديد صاحب برونزية كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا

حراسة المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع: محمد عاطف - محمد جمال - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد كاباكا - محمد السيد - محمود لبيب.

خط الهجوم: أحمد شرف - عمر أسامة حسن - مهند محمد.

دكة البدلاء: عبد المنعم تامر - محمد منشاوي - عمر خضر - محمد رأفت - عمرو خالد بيبو - محمد هيثم - محمد زعلوك - عمر فتحي عموري.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب الدفاع الجوي.

ملخص مباراة منتخب مصر ونيجيريا

باية المباراة

عمر أسامة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 3

مرور 15 دقيقة ومازال منتخب مصر متقدم

تسديدة قوية من لاعب نيجيريا يتصدى لها حارس منتخب مصر في الدقيقة 21

عرضية لمنتخب نيجيريا من ركنية ويتصدى لها دفاع مصر في الدقيقة 27

تسديدة قوية من مهند محمد على حدود منطقة الجزاء وانقاذ من حارس نيجيريا في الدقيقة 39

