اتجاه مفاجيء من إدارة نانت بعد البقاء بالدوري الفرنسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تصرف مفاجيء تخطط له إدارة نادي نانت الفرنسي بعد ضمان البقاء في الدوري بالفوز في الجولة الأخيرة بثلاثية نظيفة على حساب ضيفه مونبلييه.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن إدارة نانت تفكر بصورة جدية في إنهاء التعاقد مع المدير الفني لفريقها أنطوان كومباريه اريه يمتد حتى يونيو 2026.

ويتواجد أكثر من مرشح لخلافة أنطوان بحسب الصحيفة الفرنسية ذاتها لعل أبزرهم بيير ساج مدرب أولمبيك ليون السابق الذي لا يرتبط بنادِ خلال الفترة الجارية.

يذكر أن علاقة أنطوان كومباريه وار مع مصطفى محمد المحترف المصري بصفوف نانت لم تكن جيدة خلال الموسم الماضي.

أنطوان قال في شهر يناير الماضي خلال تصريحات لمنصة (دازون) : "مصطفى محمد كان يريد الرحيل منذ موسم، في الانتقالات الصيفية الماضية والميركاتو الشتوي، ولكنه لم يرحل ولا يوجد نادي يريده، وتحدثت معه حول البحث عن فريق ومدرب جديد يجعله يشارك ولكنه لم يجد".

وأكد أنطوان كومباريه اريه في تصريحاته، أنه يبحث عن ضم مهاجم جديد للفريق في الفترة الحالية، سواء من الدوري الفرنسي أو خارجه، وهو ما يؤكد عدم اعتماده على مصطفي وخروجه من حساباته بشكل رسمي.

مصطفى محمد كان قد شارك مع نانت خلال الموسم الجاري بـ32 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا.

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