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"أرحب بعقوبته".. وزيرة الرياضة الفرنسية تهاجم مصطفى محمد لرفضه المشاركة بجولة "دعم المثلية"

04:11 م الأحد 18 مايو 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

هاجمت وزيرة الرياضة الفرنسية، ماري بارساك، موقف النجم المصري بصفوف نادي نانت في بلادها مصطفى محمد بعد رفضه المشاركة بالجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي مع فريقه كون شعارها "دعم المثلية".

وأوردت صحيفة لوباريزيان الفرنسية اليوم الأحد على لسان ماري بارساك:"أدين موقف مصطفى محمد؛ فلاعذر لعدم اتخاذ إجراءات وتنديد برهاب المثلية في الرياضة، وفي كرة القدم تحديدًا، مبادرة رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم جيدة؛ فهي تشمل جميع الأندية وجميع اللاعبين".

وشددت: "دعم اللاعبين أساسي، فهم يلعبون دورًا رئيسيًا في دعم الشباب، يجب عليهم الحشد، كما يفعلون ضد العنصرية، نتوقع منهم نفس القدر من الالتزام ما قام به مصطفى محمد خطأ مهني، ومن المنطقي أن يعاقبه نادي نانت ماليًا أرحب بهذه العقوبة".

وغاب مصطفى محمد عن مباراة فريقه مساء أمس السبت أمام ضيفه مونبلييه التي انتهت بفوز نانت بثلاثية نظيفة ليضمن البقاء بالدوري الفرنسي الممتاز.

مصطفى محمد كان قد شارك مع نانت خلال الموسم الجاري بـ32 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا.

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مصطفى محمد وزيرة الرياضة الفرنسية نانت
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