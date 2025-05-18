دي بروين يكشف موقفه من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مع مان سيتي

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن موقفه من المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك فريق مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو 2025 المقبل حتى 13 يوليو من العام ذاته.

وقال دي بروين في تصريحات، نقلتها صحيفة "الجارديان" اليوم الأحد: "من الممكن عدم مشاركتي مع السيتي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، خاصة وأنني إذا تعرضت للإصابة في البطولة، قد تقل فرص انتقالي إلى أي فريق في الصيف".

وأضاف: "سأتخذ القرار الخاص بمشاركتي في بطولة كأس العالم للأندية مع مان سيتي، في الفترة المقبلة عقب المشاركة في آخر مباراتين بالدوري وأكون مرتاحًا بشكل كبير".

وكان كيفين دي بروين أعلن في وقت سابق، رحيله عن مان سيتي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025 مع نهاية تعاقده.

وشارك دي بروين خلال الموسم الحالي رفقة فريق مان سيتي، في 38 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

وفي السياق آخر خسر فريق مان سيتي الإنجليزي، أمس السبت على يد كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بنتيجة هدف دون مقابل.