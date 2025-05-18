كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا مستقبل النجم الشاب لامين يامال معهم بعد توّهجه خلال الفترة الماضية منذ تصعيده للفريق الأول.

اللاعب صاحب الـ 17 عامًا يرتبط بعقد مع نادي برشلونة حتى 30 يونيو 2026.

وقال رئيس نادي برشلونة في تصريحات أوردتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم الأحد:" لامين عبقري ويستمتع باللعب مع الفريق وهو جزء من الجيل الحالي الذي أمضى وقتًا طويلاً مع زملائه، يتمتع بموهبة فردية فائقة وفي الوقت ذاته يلعب بصورة جماعية مع الفريق".

وأشار لابورتا، إلى أنهم توصلوا لاتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده ولكن يتبقى توقيع العقود، مضيفًا:"لامين يامال وكيل أعماله خورخي مينديز الذي نتواصل معه بسهولة وتم الاتفاق على تجديد عقده تقريبًا ويتطلب الأمر فقط التوقيع".

وأتم رئيس نادي برشلونة تصريحاته بقوله:"لامين يامال لاعب قادر على النجاح في أي مكان ونحن نعلم ذلك، حدث لي هذا مع ميسي الذي كان إنتر ميلان يسعى لضمه وانتهى بنا الأمر إلى اتخاذ قرار مشترك، بما في ذلك مع والد ميسي بأن برشلونة سيكون المشروع الأمثل له، وهذا ما حدث لأنه أصبح الأفضل في التاريخ، لامين يامال في السابعة عشرة من عمره، هو واحد من أفضل لاعبي العالم، إنه سعيد وكذلك عائلته".

وشارك اللاعب الذي تبلغ قيمته التسويقية 180 مليون يورو بقميص برشلونة خلال الموسم الجاري بـ 53 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 17 أهداف وصنع 25 لزملائه.

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