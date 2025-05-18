موعد مباراة ريال مدريد و إشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
كتب ـ محمد الميموني:
يواجه ريال مدريد نظيره إشبيلية اليوم الأحد 18 مايو، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.
موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية
وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على ملعب "رامون سانشيز" وتنقل عبر قناة بي إن سبورت HD3.
يذكر أن فريق ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 78 نقطة بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر.
ويحتل فريق إشبيلية على الجانب الآخر المركز الرابع عشر برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثالث عشر.
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