مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

نيجيريا - شباب

- -
18:00

مصر - شباب

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
20:00

ريال مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
20:00

فياريال

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة ريال مدريد و إشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

02:56 م الأحد 18 مايو 2025

فريق ريال مدريد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه ريال مدريد نظيره إشبيلية اليوم الأحد 18 مايو، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على ملعب "رامون سانشيز" وتنقل عبر قناة بي إن سبورت HD3.

يذكر أن فريق ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 78 نقطة بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ويحتل فريق إشبيلية على الجانب الآخر المركز الرابع عشر برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثالث عشر.

اقرأ ايضاً:

قرار عاجل من الزمالك بمقاطعة اجتماع رابطة الأندية "لغياب العدالة والشفافية"

مصطفي عسل يتوج ببطولة العالم للإسكواش للمرة الأولى في تاريخه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد مباراة ريال مدريد إشبيلية الدوري الإسباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟

إعلان

إعلان

هل سيتم منع سير الميكروباص أعلى الدائري بالكامل 1 يونيو؟.. مصدر يكشف التفاصيل
الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها
شعبة الدواجن تحسم الجدل حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر.. ما القصة؟
رسميا.. واشنطن تكشف حقيقة الخطة الأمريكية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل دائم
رغم انخفاض الحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم