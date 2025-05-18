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كوكا يحتفل مع لوهافر بعد ضمان البقاء بالدوري الفرنسي (فيديو)

01:12 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 4 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 4 صورة
    أحمد حسن كوكا
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كتب- محمد عبدالهادي:

نجح المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، في قيادة فريقه لوهافر للبقاء بالدوري الفرنسي، بعد ضمان الهروب من شبح الهبوط.

وفاز لوهافر أمس السبت، على نظيره ستراسبورج بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي شارك فيه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الفرنسي.

وبهذا الفوز، ضمن فريق لوهافر بقائه رسميًا في الدوري الفرنسي، وابتعاده عن خطر الهبوط، ليحتفل كوكا وزملائه بهذا الانجاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي لوهافر صورًا ومقاطع فيديو توثق فرحة اللاعبين، وعلى رأسهم كوكا، بعد ضمان البقاء في دوري الأضواء عقب موسم صعب شهد صراعًا محمومًا لتفادي الهبوط.

ورفع لوهافر رصيده بعد فوزه على ستراسبورج إلى 34 نقطة ليحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما فاز حتى الأن في 10 مباريات وتعادل في 4 وخسر 20 لقاء، ضامنًا البقاء في دوري الدرجة الأولى.

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